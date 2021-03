A Bolzano nessun decesso e calo dei positivi: non accadeva dal 10 gennaio, prime riaperture

In leggero calo ricoveri e persone in isolamento domiciliare

Bolzano – Per la prima volta dopo circa due mesi, il bollettino quotidiano della pandemia da Covid-19 diffuso dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige registra la cifra zero alla voce “decessi”. Non accadeva dal 10 gennaio scorso.

Il totale delle vittime resta, quindi, fermo a 1.082. Pochi i nuovi casi di infezione accerati, ma molto pochi sono anche i test effettuati: 5 positivi sono stati rilevati sulla base di 254 tamponi pcr, dei quali appena 58 nuovi test, mentre altre 8 infezioni sono state accertate sulla base di 2.729 test antigenici.

È stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (37 più 3 all’estero), mentre sono in leggero calo i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (159) e nelle strutture private convenzionate (135). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 114. Diminuiscono anche le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 4.873 (227 in meno rispetto ad ieri). I guariti sono 64.337 (164 in più).

Frequenti conseguenze a lungo termine per chi ha contratto l’infezione da Sars-CoV 2 vengono confermate dallo studio “Stato di salute dopo Covid-19” condotto da un team interdisciplinare in Alto Adige e Tirolo. I primi risultati arrivano dal Tirolo dove vengono analizzati i dati dello studio di 1.700 partecipanti. Un terzo degli intervistati ha sofferto almeno un sintomo che è durato come minimo quattro settimane. “Le conseguenze più comuni a lungo termine sono fatica, mal di testa, disturbi dell’olfatto e del gusto e mancanza di respiro”, conferma Judith Löffler-Ragg della Clinica universitaria di Innsbruck.

Vaccini nelle regioni

Sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid le regioni procedono in ordine sparso, con fortissime differenze a livello territoriale nel numero di dosi somministrate ai cittadini. Una situazione che crea pesanti discriminazioni tra abitanti a seconda del luogo di residenza e impatti evidenti sulla salute pubblica. Lo denuncia il Codacons, che ha elaborato i dati aggiornati ad oggi dell’Aifa relativamente all’andamento della campagna vaccinale.

“In alcune regioni le vaccinazioni anti-Covid procedono a rilento, come nel caso della Sardegna dove solo il 67,8% delle dosi di vaccino consegnate sono state somministrate agli aventi diritto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Male anche la Liguria, penultima in classifica con il 73,3% delle somministrazioni. Di contro la Provincia autonoma di Bolzano ha già usato il 94,9% dei vaccini consegnati, seguita dalla Valle d’Aosta con il 94,7%”.

“La lentezza con cui procede la campagna vaccinale in alcune regioni italiane è inaccettabile perché determina discriminazioni tra cittadini in base al luogo di residenza e ha effetti sulla salute pubblica, esponendo i soggetti più fragili al rischio di contagi – prosegue Rienzi – Per questo chiediamo al Governo di attivarsi, sostituendosi alle regioni “lumaca” e gestendo direttamente le vaccinazioni nelle aree dove queste procedono a rilento, e chiediamo un incontro urgente al commissario Figliuolo per mettere a disposizione delle vaccinazioni le nostre sedi locali presenti sul territorio”.