A Bolzano l’ultimo saluto a Laura Perselli e Peter Neumair. Figlia Madè: “Vi è stato tolto respiro e parola”

Nel Duomo di Bolzano si sono celebrate le esequie dei due coniugi uccisi dal figlio Benno, reo confesso. Madè: “Mami e Papi mi mancano le parole per dirvi quanto vi ringrazio. Grazie per quel che mi avete dato”

Bolzano – Chiesa del Duomo piena per l’ultimo saluto a Laura Perselli e Peter Neumair, la coppia bolzanina uccisa nel gennaio scorso dal figlio Benno, reo confesso e attualmente in carcere con l’accusa di duplice omicidio volontario aggravato e occultamento di cadaveri.

A distanza di sei mesi dal delitto si sono svolti, stamane, i funerali, officiati da don Mario Gretter, insieme al decano Bernard Holzer. Cerimonia pubblica, ma ingresso vietato alle telecamere. Seduta in prima fila la figlia Madè, circondata dall’affetto dei cugini, delle sorelle e i fratelli della coppia. E poi tanti amici, colleghi ed ex studenti dei due insegnanti in pensione, e tanti cittadini che in questi mesi difficilissimi hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia. Nel bigliettino di accompagnamento alla preghiera, una poesia di Kalil Ghibran e una foto della coppia, abbracciata, mentre scruta il tramonto.

Madè ha ricordato i suoi genitori, ripercorrendo i momenti più tragici degli ultimi mesi, dalla sparizione al ritrovamento dei corpi nel fiume Adige: “Siete qui finalmente riuniti ma non volevate essere qui. Non volevate una morta ingiusta e violenta, vi è stato tolto il respiro e la parola. Siete la mia luce e il mio mattino siete la mia aria, il mio tutto”.

Anche Benno Neumair ha voluto dare l’ultimo saluto ai genitori. L’autorità giudiziaria gli ha accordato il permesso di recarsi davanti alle due bare. Così ieri è stato accompagnato dalla polizia penitenziaria alla camera mortuaria dell’ospedale di Bolzano.