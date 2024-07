A Bolzano, giovane annega nel lago di Caldaro. A Padova, due ragazzi scomparsi nel fiume Brenta

In Alto Adige, dopo tre ore di ricerche i sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita di un 29enne marocchino. Si era tuffato da un pedalò senza più riemergere. A Campo San Martino, nel Padovano, sono in corso ricerche di due giovani di 23 e 30 anni

NordEst – È stato ritrovato senza vita il corpo del 29enne che nel pomeriggio di sabato 13 agosto si era tuffato nelle acque del lago di Caldaro senza più riemergere. L’allarme è stato dato poco prima delle 18.30, i sommozzatori hanno fatto la triste scoperta sul fondo del lago poco prima delle 22, a circa 120 metri dal punto in cui il giovane si era inabissato. Il corpo è stato successivamente recuperato e portato a riva a bordo di un’imbarcazione. Il giovane, marocchino residente in provincia di Novara, in Alto Adige per motivi di lavoro, era andato in pedalò con due amici sul Lago di Caldaro. Per ragioni ancora non chiare si è buttato in acqua, anche se presumibilmente non sapeva nuotare. I due amici hanno tentato invano di riportarlo sulla barca. Dato l’allarme, sono arrivati ​​sul posto i vigili del fuoco volontari e i sommozzatori, che hanno subito iniziato le ricerche. È intervenuto l’elicottero Pelikan 3. Per cercare lo scomparso sul fondo torbido del Lago di Caldaro non sono stati impiegati solo i sommozzatori, ma anche un sonar. Quando la luce sempre più scarsa del crepuscolo stava rendendo quasi impossibili le ricerche, i sub sono riusciti a ritrovare il corpo senza vita del giovane.

Due dispersi nel Brenta

Secondo le prime testimonianze, i due giovani, stavano giocando a calcio nei pressi del fiume, il pallone sarebbe finito in acqua e uno dei due si sarebbe tuffato per recuperarlo. L’amico, vedendolo in difficoltà, sarebbe entrato nel fiume per aiutarlo, ma poco dopo sono entrambi scomparsi, trascinati dalla corrente. Al lavoro sommozzatori di Venezia, squadre fluviali con il gommone, esperti in topografia applicata al soccorso e l’elicottero del reparto volo di Bologna. Sul posto anche i carabinieri e Suem 118.