A Belluno muore anziana di 91 anni contagiata da Covid-19, era ricoverata in geriatria a Feltre

E’ stato consegnato alla comunità il progetto elaborato dagli alunni dell’istituto comprensivo di Pedavena per la riqualificazione del giardino della scuola Feltre (Pedavena) – L’IC di Pedavena aveva aderito alla proposta dell’Ulss Dolomiti – attività motoria e promozione della salute, “scuola in movimento” elaborando con un metodo partecipativo un progetto per ridare vita in un’ottica […]