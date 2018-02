Milano, ancora una giovane donna uccisa: muore a 19 anni, fermato un sospetto

Connect on Linked in

La vittima, Jessica Valentina Faoro di 19 anni, sarebbe stata aggredita da un 39enne, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio

Milano – Jessica Valentina Faoro, italiana di 19 anni, è stata uccisa a coltellate questa mattina in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Ci sarebbe un rifiuto dietro l’omicidio di Jessica Valentina Faoro. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza è stata aggredita da un uomo, Alessandro Garlaschi, un tramviere 39enne, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L’uomo avrebbe atteso l’uscita della moglie da casa per approcciare la giovane. Il 39enne è in stato di choc.

Vicini, tranviere un po’ scostante – L’uomo sospettato dell’omicidio della ragazza e la moglie vengono descritti dai condomini come “persone schive e un po’ scostanti”. “Abitavano in un altro palazzo, si sono trasferiti qui da qualche tempo, in un appartamento più grande, perché con i vecchi vicini c’erano stati alcuni screzi e, forse, qualche dispetto”, racconta un condomino che li conosce. “Ho fatto un guaio grosso”, avrebbe detto mercoledì mattina l’uomo passando in portineria, secondo quanto riferito da alcuni condomini dello stabile.

Vittima su Fb, ‘giorno senza sorriso perso’ : “Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte”. E’ uno degli ultimi post scritti su Facebook da Jessica Valentina Faoro.

