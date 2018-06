Lezioni di cittadinanza, Tavolo della Legalità al Comprensivo di Primiero

Classi IV e V Economico dell’Istituto Superiore di Primiero, a confronto con temi e problematiche proposte dal Tavolo della Legalità grazie alla disponibilità di: Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e Guardia di Finanza

di Alessia Simion

Primiero – Grazie alla disponibilità di Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e Guardia di Finanza, lo scorso 17 maggio gli studenti di classe IV e V Economico dell’Istituto Superiore di Primiero hanno avuto l’opportunità di confrontasi con i temi e le problematiche proposte dal Tavolo della Legalità’.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Conoscenza della PAT, ha coinvolto alcune delle principali Istituzioni impegnate nella tutela della legalità e si è affiancata al percorso didattico sviluppato dagli indirizzi AFM e Turistico in tema di legalità economica e finanziaria.

Durante l’incontro, si sono alternati i vertici di tre autorità: il Colonnello Roberto Ribaudo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; il dott. Maurizio Silvi e la dott.ssa Michela Vitulano, rispettivamente Vicedirettore della sede della Banca d’Italia di Trento e Responsabile della Divisione Vigilanza della Banca d’Italia; il dott. Amleto Carobello e il dott. Roberto Geracio, rispettivamente Avvocato dell’Agenzia dell’Entrate e Funzionario responsabile dell’area controlli dello stesso ente.

Gli interventi proposti, mirati a sensibilizzare le nuove generazioni in tema di rispetto delle regole e di legalità economico-finanziaria, sono stati condotti attraverso modalità interattive molto apprezzate dagli studenti: con testi a due, rappresentazioni ispirate a reali operazioni investigative e proiezioni di brevi sequenze cinematografiche, i relatori hanno coinvolto attivamente i giovani partecipanti durante tutto l’incontro.

Dopo un momento di confronto, sono poi stati approfonditi molti temi indicati dagli stessi studenti, al fine di stimolare il loro atteggiamento critico verso l’illegalità ed evidenziare il percorso di interconnessione degli illeciti (evasione fiscale, corruzione, inquinamento dell’economia, riciclaggio, crimine organizzato).

Il filo conduttore della riflessione è stata la convenienza a rispettare le regole e la censura dei comportamenti disonesti, che producono un vero e proprio «furto del futuro» a danno dei più giovani. L’evasione fiscale ed gli illeciti finanziari in genere si possono invece contrastare con la formazione, la divulgazione e la conoscenza di questi fenomeni, che penalizzano la crescita e le prospettive economiche di ogni cittadini.

In breve

Trasferta a Roma nei giorni scorsi, per gli studenti primierotti in visita alle Istituzioni – Settimana romana per 36 studenti dell’Istituto Superiore di Primiero impegnati nel Progetto Montecitorio, un percorso tra i luoghi più significativi della storia e della politica italiane. L’Istituto ha infatti aderito ad un’iniziativa della Camera dei Deputati volta ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e soprattutto a renderli più consapevoli delle figure professionali, delle strutture organizzative e dei luoghi più rappresentativi della politica italiana. Gli studenti di classe IV Liceo Scientifico ed IT Economico (ind. Amministrazione Finanza e Marketing e Turistico) hanno potuto accedere al Palazzo dei Deputati accompagnati dai loro docenti, incontrando gli onorevoli Fraccaro (Cinque Stelle), Fugatti (Lega Nord), Rossini (Gruppo misto-PATT). I tre esponenti politici si sono resi disponibili ad un confronto diretto con gli studenti e a rispondere ai loro quesiti su molti temi di attualità. In questi giorni nella Città eterna gli alunni hanno potuto anche immergersi nella Storia.

Scambio linguistico con la Germania – Nelle scorse settimane le classi quarte dell’Istituto Economico (AFM e TUR) e del Liceo Scientifico della di Primiero sono state coinvolte nello scambio linguistico con il Marien-Gymnasium di Kaufbeuren (Germania, Baviera): prima gli studenti italiani hanno trascorso un periodo in Germania (9-14 aprile) ospitati dalle ragazze bavaresi, poi sono state le stesse studentesse tedesche ad essere ospiti in Italia dei compagni italiani (20-25 aprile). In Germania, si sono apprezzati fin da subito la disponibilità delle famiglie ospitanti e le molte attività proposte: gli studenti primierotti hanno infatti potuto visitare molti luoghi oltre a Kaufbeuren, come le miniere di sale di Berchtesgaden, Chiemsee, Monaco, Linderhof, ed anche Innsbruck sulla via del ritorno. Sono state proposte molte iniziative anche nei 6 giorni in cui sono state le ragazze di Kaufbeuren ad essere ospitate dai ragazzi del Primiero e del Feltrino, ad esempio la giornata a Bologna o la visita al centro di Feltre.

Certificazioni linguistiche – Inglese, Tedesco, Francese e…Latino. Tutte le certificazioni dell’IC Primiero – Da oltre 15 anni l’Istituto Superiore di Primiero offre agli studenti l’opportunità di conseguire certificazioni di diverso livello per le lingue Inglese, Tedesco e Francese proposte dai propri curricola. Il raggiungimento delle certificazioni, spendibili a livello sia accademico sia professionale, è promosso con un progetto trasversale aperto agli studenti di tutti i corsi e volto a potenziare lo studio curricolare della lingua attraverso alcuni corsi integrativi gratuiti e pomeridiani tenuti dagli insegnanti di lingua e dai conversatori madrelingua. Gli enti esterni Cambridge University per l’Inglese, Progetto DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) per il Tedesco e Alliance Française per il Francese garantiscono la validità internazionale delle certificazioni. Per la lingua inglese, quest’anno sono molte le soddisfazioni, sia nei numeri che nei livelli raggiunti: i certificandi, dagli esordi dell’a.s. 2002/2003, sono infatti progressivamente aumentati, tanto che nel corrente anno scolastico 18 studenti hanno già superato il livello B2, mentre 21 affronteranno il B1 a giugno. Ottimi risultati anche per la lingua Francese, rispetto alla quale attendono l’esito degli esami DELF per il livello B2 sempre le alunne S. Boldo e G. Callegher, insieme alle 5 compagne V. Bee, G. Bonan, A. Doff Sotta, A. Loss, F. Primolan. Queste studentesse avevano già conseguito il livello B1 lo scorso anno.

Anche i docenti di Lingua Tedesca dell’Istituto esprimono viva soddisfazione per i numeri di quest’anno: sono stati infatti 22 gli alunni che recentemente hanno affrontato gli esami per la certificazione del livello B1.