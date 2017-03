Primiero, auto contro albero finisce fuori strada a Mezzano: ferito un tunisino, intervento dell’elisoccorso (VIDEO)

Connect on Linked in

Grave incidente venerdì pomeriggio dopo le 14 a Mezzano

Primiero (Trento) – Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Imèr sull’incidente che ha visto coinvolto venerdì pomeriggio, un tunisino di 49 anni, Z.L., residente da tempo a Primiero.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo che saliva da Mezzano in direzione Fiera, nei pressi del dosso presente in zona, si è schiantato con la sua Renault Scenic bianca, prima contro un albero e poi è finito fuori strada, terminado la corsa nel prato sottostante, di fronte all’Istituto salesiano Santa Croce.

Completamente distrutta l’auto, ferite serie per l’uomo che guidava la macchina, trasferito in codice rosso, con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto, poco dopo le 14, intervento dei sanitari del 118 del Distretto di Primiero, con il supporto di una decina di Vigili del fuoco del Corpo di Mezzano guidato dal comandante Samuele Romagna. Rilievi e indagini sulle cause dell’incidente, da parte dei Carabinieri di Imèr, coordinati dal comandante Roberto Di Franco.

L’elicottero è atterrato nel prato sottostante – come documentano le immagini di Stefano Taufer – sbarcando i sanitari con il medico.

Guarda i video dei soccorsi

Video di Stefano Taufer

Il decollo da Mezzano