42° Rally 1000 Miglia, ottimo Manica e primierotti in gran forma al volante con Bancher e Longo

Federico Manica, navigato dall’ottima Milena Danese, dopo una prova spettacolo un po’ incerta, trova la concentrazione necessaria per migliorare la sua posizione Conquista invece un 8° posto di classe WRC ed un 22° assoluto Pierleonardo Bancher con Giandomenico Longo sul sedile destro a bordo della Ford Fiesta Wrc

Trento – Nonostante un problema meccanico, Federico Manica riesce a progredire e primeggiare nelle ultime due speciali, incamerando quindi un secondo posto di classe che fa ben sperare per il suo Campionato Suzuki corso con la Swift RS TB10 del team Europea Service di Parma. Soddisfatto, Federico conferma: “Al mio primo vero rally, posso chiamarmi più che soddisfatto, nonostante si sia staccato un leveraggio del cambio nella 4ª speciale “Moerna”. Sapevo come intervenire ed abbiamo perso un minuto abbondante. In gara abbiamo tenuto un buon ritmo e dominato in quattro speciali, grazie anche all’esperienza di Milena. Mi sono divertito e ci siamo scatenati sull’ultima prova di 27 chilometri, dove abbiamo conquistato il secondo gradino del podio della nostra classe”.

Chiude invece con un 4° posto di classe Lunelli anche lui al via, assieme a Valentino Morelli alle note, della prima prova di campionato Suzuki Cup sempre sulla nuova Swift RS TB10 preparata dal team Gliese. “Sono soddisfatto della macchina” dice Lunelli, e continua; “il 1000 Miglia è stata una bellissima esperienza, bellissime le speciali e per chi, come me, si è affacciato da pochissimo al mondo dei rally è stato un banco prova ottimale per fare esperienza. Ringrazio il team e tutti coloro che ci sono stati vicini con suggerimenti e consigli utili a portare a termine il rally.”

Taglia il traguardo all’11° posto di classe Christian Toscana, navigato da Enrico Tessaro, su Peugeot 208 della Vsport nell’affollatissima classe R2B. Un suo commento: “1000 Miglia gara bellissima come sempre e affascinate, quest’anno prove ancora più belle e impegnative, noi abbiamo patito il primo giro con problemi di assetto e frizione che faceva i capricci, poi in assistenza abbiamo risolto con l’assetto e sulla ripetizione delle prove abbiamo abbassato i nostri tempi anche di molto su alcune prove, migliorando ogni prova speciale il feeling con la macchina… nelle ultime 2 prove un supporto motore si è allentato facendo pensare al peggio ma poi il bravo navigatore Enrico Tessaro è riuscito a sistemare e siamo riusciti a finire le PS. È stata un a bellissima gara con molti imprevisti e tante soddisfazioni e questo è il bello dei rally.”

Conquista invece un 8° posto di classe WRC ed un 22° assoluto Pierleonardo Bancher con Giandomenico Longo sul sedile destro a bordo della Ford Fiesta Wrc targata Delta Rally. Ecco il suo commento a fine gara: “Ho concluso positivamente, con grande soddisfazione, migliorando i tempi nelle speciali al secondo passaggio. In questo rally -vero e tosto-, una gara bellissima con tanto pubblico, ci siamo divertiti, abbiamo avuto buone sensazioni ed abbiamo fatto esperienza. Ringrazio la Pintarally Motorsport, la Delta Rally, il navigatore Giandomenico Longo, tutti gli amici che sono venuti a tifarci a bordo p.s., e tutti i nostri sponsor che ci hanno sostenuto. Alla prossima…”

Chiusa la parentesi 1000 Miglia si pensa alle prossime gare in calendario; la prima, già nel prossimo week. Ci spostiamo dai rally alle gare in salita per la famosa “Alpe del Nevegal”. Alla partenza vedremo impegnati ben quattro piloti Pintarally: Fulvio Bolfelli con la Renault Clio Rs 2000 gr.N, Luca Tomaselli con la Peugeot 207 gr.N, Claudio Zucol con la BMW E30 E1 supersalita e Dennys Adami con la BMW M3. Passando alla pista invece, troveremo Giuseppe Ghezzi con Alessandro Giovanelli su Porsche 997 GT4R in Inghilterra a Brand Hatch, dove disputeranno la seconda gara di campionato North European Series.