4 novembre 2024, Mattarella a Venezia con sorvolo delle Frecce Tricolori

Il saluto della pattuglia acrobatica al presidente della Repubblica e il volo dei paracadutisti in piazza

NordEst – Il sorvolo di Piazza San da parte della pattuglia acrobatica delle ‘Frecce Tricolori’ ha concluso a Venezia la cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. La squadriglia è arrivata nel cielo sopra Venezia mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro Guido Crosetto, si apprestava a lasciare la piazza, dove poco prima erano atterrati un gruppo di paracadutisti dell’esercito con le bandiere delle varie forze armate. Le ‘Frecce’ hanno sorvolato Venezia per tre volte, chiudendo così la giornata celebrativa.

La cerimonia a Venezia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, ha celebrato la Festa delle Forze Armate in Piazza San Marco, a Venezia. Dopo aver ascoltato l’Inno nazionale, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha passato in rassegna lo schieramento. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il Presidente Mattarella ha consegnato le decorazioni OMI a 6 Bandiere: Bandiera di Guerra del 152° reggimento fanteria “Sassari”; Bandiera di Guerra dell’8° reggimento artiglieria terrestre “Pasubio”; Bandiera di Guerra della Marina Militare e Forze Navali; Bandiera di Combattimento Nave Antonio Marceglia; Bandiera di Guerra del 14° Stormo Aeronautica Militare; Bandiera di Guerra dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”.

A Roma l’omaggio a Milite Ignoto

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.