4 novembre 1966 – 2024: l’alluvione causò 22 morti in Trentino

In vista delle elezioni comunali della prossima primavera, il Trentino Alto Adige applica l’abolizione del limite dei mandati per i sindaci dei piccoli comuni, come anche per tutti gli assessori comunali. Autonomia. Fugatti in aula: “Settimana prossima a Roma con Kompatscher e Meloni” Trento/Bolzano – Il disegno di legge – in ossequio alla […]