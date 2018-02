32° Raduno Scialpinistico Malga Fossernica, quasi 200 persone ai piedi del Cauriol (FOTO)

Connect on Linked in

Una giornata spettacolare per una sciata fantastica nella Valle del Vanoi, cuore verde del Trentino

di Ervino Filippi Gilli

Valle del Vanoi (Trento) – Se solo tre giorni prima mi avessero detto che domenica 12 febbraio sarebbe stata una giornata così bella, mi sarei messo a ridere. Ed invece… I presupposti per divertirsi c’erano tutti: una giornata senza neanche una nuvola in cielo e con un sole fantastico, una nevicata non eccessiva caduta pochi giorni prima, la giusta temperatura che ha assicurato uno strato di neve farinosa. Niente mancava perchè il raduno alla Malga Fossernica – Cima dei Paradisi riuscisse splendidamente. E così è stato.

Salire a Malga Fossernica ed a Cima Paradisi d’estate è una meraviglia, raggiungere queste località d’inverno è qualche cosa di spettacolare: un panorama mozzafiato sul Lagorai, sulla Cima d’Asta, sulle Vette Feltrine e via via fino alle Pale di San Martino, il tutto condito da un manto di un bianco accecante.

Questo è quello che si sono goduti i circa 200 partecipanti al 32° Raduno Sci-Alpinistico del Vanoi: c’è chi, come me, è salito dalle Refavaie, chi è giunto da Caoria passando per la Val Zanca e Malga Fossernica di Fuori, chi ancora è partito da San Martino e, una volta risalita la Val Cigolera, è sceso alla Malga Miesnotta per poi risalire alla Forcella dei Paradisi e raggiungere la Malga Fossernica di Fuori. Tutti, dopo aver sciato (o craspato) tra le 3 e le 5 ore, si sono risernicatrovati per un pasto caldo in compagnia alla Malga.

Il raduno, ben organizzato dal Gruppo Alpini di Caoria con il patrocinio della SAT di Primiero ed il supporto della locale Cassa Rurale con il Consorzio turistico del Vanoi, è terminato nel pomeriggio con il rientro dei partecipanti a Refavaie.