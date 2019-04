21^ edizione del “Circuito SAT Corsa in Montagna”, al via sabato 27 aprile con Totoga Trail “Memorial Fabiola Menguzzo”

Connect on Linked in

Ai nastri di partenza la prima frazione

Trento – Parte sabato 27 aprile dal Vanoi la “XXI^ edizione del Circuito di Corsa in Montagna SAT”, con il Gogo Trail 2019 TT12K intitolato a Fabiola Menguzzo organizzato dalla SAT Primiero Vanoi Mis.

Sette in totale gli appuntamenti agonistici di quest’anno in tutto il Trentino, organizzati da altrettante sezioni SAT, alle quali aderisce sempre un numero molto consistente di altre sezioni periferiche (56 lo scorso anno) con un totale di iscritti per gara che arriva anche a 300 partecipanti. Oltre alla classifica per il punteggio dei soci SAT, vi sarà anche una classifica non competitiva per i non tesserati.

Un circuito di competizioni dunque sempre molto partecipate, sia per la bontà dell’organizzazione ormai collaudatissima, che per la forte valenza in ambito solidarietà.

Il costo dell’iscrizione infatti è di 18 euro, dei quali 6 euro vengono devoluti in progetti di solidarietà internazionale e quest’anno le somme raccolte saranno destinate all’ampliamento della Casa Madre Teresa di Calcutta a Encanada in Perù, che attualmente ospita 66 bambini e donne con disabilità fisiche o mentali di diverso genere e gravità, proveniente da tutte le aree del paese.

In ventuno anni di gare le sezioni hanno raccolto ben 125.705 euro, che sono andati in aiuto a progetti realizzati in : Tibet, Perù, Nepal, Ecuador, Papua Nuova Guinea, Brasile, Bolivia, Uganda, Pakistan, India.

“Gli organizzatori di questa entusiasmante kermesse – conferma la presidente SAT, Anna Facchini – hanno sempre operato senza mai perdere di vista l’obbiettivo della raccolta fondi da destinare ad uno specifico progetto di solidarietà e noi tutti crediamo che la fortuna di questa manifestazione stia anche in questo: in una gara di solidarietà, oltre che in un circuito di gare di corsa in montagna. Viviamo tempi difficili – ha proseguito Facchini – di spaesamento nei confronti dei valori più autentici che sembrano appannarsi ogni giorno di più e la nostra azione oggi deve essere più riconoscibile e più incisiva che in passato. Un altro valore intrinseco è la collaborazione tra sezioni e l’impegno che ogni sezione investe nell’organizzazione della propria tappa. Anche su questo fronte si assolve ad una modalità operativa che ci contraddistingue e che ci auguriamo diventi ogni giorno più salda, concreta e praticata”.

Tutte le gare