2017 anno più secco degli ultimi due secoli in Italia secondo il CNR

Con novembre si conclude l’anno meteorologico 2017 (dicembre 2016-novembre 2017). Così l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr) fa il punto sulle anomalie climatiche di questi ultimi 12 mesi in Italia

NordEst – Ne risulta che il 2017 è stato l’anno meno piovoso dell’intera serie storica della Banca dati di climatologia storica Isac-Cnr, cioè dal 1800 a oggi. Sul fronte delle temperature, l’anno appena trascorso è stato il quarto più caldo, con +1,3°C rispetto alla media.

“Dal punto di vista termometrico – scrive l’Isac-Cnr in una nota – il 2017 ha fatto registrare, per l’Italia, un’anomalia di +1.3°C al di sopra della media del periodo di riferimento convenzionale 1971-2000, chiudendo come il quarto più caldo dal 1800 ad oggi, a pari merito agli anni 2001, 2007 e 2016. Più caldi del 2017 sono stati solo il 2003 (con un’anomalia di +1.36°C), il 2014 (+1.38°C rispetto alla media) e il 2015 che resta l’anno più caldo di sempre con i suoi +1.43°C al di sopra della media del periodo di riferimento”.

“Più significativa è risultata l’anomalia pluviometrica del 2017, che verrà sicuramente ricordato per la pesante siccità che lo ha caratterizzato – continuano gli esperti – A partire dal mese di dicembre del 2016 si sono susseguiti mesi quasi sempre in perdita: fatta eccezione per i mesi di gennaio, settembre e novembre, tutti gli altri hanno fatto registrare un segno negativo, quasi sempre con deficit di oltre il 30% e, in ben sei mesi, di oltre il 50%.

A conti fatti, gli accumuli annuali a fine 2017 sono risultati essere di oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento 1971-2000, etichettando quest’anno come il più secco dal 1800 ad oggi”.

“Per trovare un anno simile bisogna andare indietro al 1945, anche in quell’anno ci furono 9 mesi su 12 pesantemente sotto media, il deficit fu -29%, quindi leggermente inferiore”, conclude l’Isac-Cnr.