LaVocedelNordEst.it 2008 – 2018 “Dieci anni di Volti e Storie tra le Dolomiti”: è uscito il nuovo libro che racconta il territorio

Connect on Linked in

Lo Speciale di 260 pagine, ripercorre i nostri primi dieci anni online ma non solo: “Dedicato a tutti coloro che gettano il cuore oltre ogni ostacolo…” Tutte le copertine delle edizioni cartacee, molte foto inedite e tanti ricordi da sfogliare

di Christian Zurlo

NordEst – Undici febbraio 2008, LaVocedelNordEst.it muove i primi passi sul web… Sono i primi “vagiti” online tra le Dolomiti, quando sui siti locali si sfogliavano ancora le prime pagine dei giornali in pdf. Lo ‘smartphone’ non era arrivato nelle nostre case e la rete (dove c’era) andava a singhiozzo, senza adsl. Google, il motore di ricerca più famoso al mondo, debuttava nel 1997, Facebook nel 2004, YouTube nel 2005.

A giugno 2008, grazie alla preziosa collaborazione di Viviana Fontanari, usciva invece il nostro numero zero cartaceo, con le interviste al governatore trentino Lorenzo Dellai, al ministro di allora Luca Zaia (oggi governatore del Veneto) e a tanti altri. Il ministro Zaia ribadiva con decisione: “Non sono contro l’autonomia degli altri, ma per l’autonomia del mio Veneto”, sono serviti 10 anni. Dopo le polemiche locali e i referendum di Lamon e Sovramonte per l’annessione al Trentino, il governatore Dellai ricordava: “Vorremmo che i confini diventassero linea di collaborazione e non di divisione”. Parole più attuali che mai.

L’Arcivescovo di Trento nel 2008 era mons. Luigi Bressan, mentre il Papa, Benedetto XVI veniva in vacanza a Bressanone con il fratello proprio nel mese di luglio. A Trento invece, duemila persone scendevano in piazza per dire “No alle ronde e all’intolleranza” dopo un periodo di forti contestazioni politiche. A Primiero, si registravano i primi segnali della crisi economica e il dibattito sul collegamento impiantistico San Martino Rolle, era vivace, come lo è ancora oggi. Il gruppo Folk di Mezzano, festeggiava i suoi primi 80 anni proprio nel 2008, Acsm lanciava il progetto “Oil free Zone” puntando sull’idrogeno e la sede locale Acli iniziava i lavori di ristrutturazione. A Ronco nel Vanoi, era appena stata ultimata la ristrutturazione degli antichi mulini, risalenti al 1779.

Da allora, sono passati più di dieci lunghi anni, abbiamo archiviato oltre 30.000 articoli sul web e registrato migliaia di visite anche sui social, sono stati stampati 82 numeri cartacei e diversi speciali di approfondimento. Il nostro canale YouTube registra 1.305.218 visualizzazioni… Ma per noi, questo periodo è fatto soprattutto di emozioni, ricordi, giornali ingialliti, notti insonni e lunghe pagine di vita della comunità locale… trascorsi insieme a voi che ci leggete ogni giorno.

Per questo abbiamo pensato ad un testo da rileggere tutto d’un fiato: per rivedere volti, per vivere storie, per rileggere i principali fatti di questi anni. Pensando al nostro futuro, senza dimenticare quanto è accaduto nel passato. Dieci anni di sperimentazioni, di prove – non senza errori (per i quali ci scusiamo) – ma anche di innovazioni. Di notizie ve ne abbiamo date tante in questi anni: in un mondo dell’informazione che cambia giorno dopo giorno, ci auguriamo di riuscire a continuare su questa strada.

Un Grazie sincero a chi collabora o ha collaborato con grande passione con la nostra testata, a chi ci legge di notte, ma anche a chi si sveglia con le nostre news. Un saluto speciale ai molti amici che ci seguono dall’estero: dal Brasile al Giappone. La strada da fare assieme è ancora molto lunga, continuate a seguirci e nei prossimi mesi non mancheranno tante altre sorprese sul web, perchè citando Mario Rigoni Stern: “Non si tratta di ricordare la scadenza di una data, ma qualche cosa di più, che dà molto valore alla vita”.

Le rubriche nel libro

2008 – 2018 Dieci anni di notizie locali ma non solo

Copertine e Sintesi dei fatti locali e internazionali

locali e internazionali 1966 – 2018 Reportage Dall’emergenza maltempo a cura di Ervino Filippi Gilli

a cura di Ervino Filippi Gilli Storie senza confini a cura di Liliana Cerqueni

a cura di Liliana Cerqueni 1968 – 2018 50 Anni a Primiero a cura di Raffaele Bonaccorso

Dove trovare lo Speciale

“Dieci Anni di Volti e Storie” – LaVocedelNordEst.it 2008 – 2018. Il nuovo libro è composto da 260 pagine a colori con centinaia di foto e molte rubriche. Raccoglie tutte le copertine dei nostri giornali cartacei dal 2008 al 2018, oltre alla sintesi delle notizie locali e internazionali. Un viaggio lungo 10 anni tra le Dolomiti ma non solo, con le storie che più hanno segnato il territorio in questi anni. Lo Speciale è disponibile – in tiratura limitata – presso l’edicola Sebastiano Gadenz di Enrico Gadenz a Fiera di Primiero in Piazza Luigi Negrelli, 21 o a richiesta in spedizione postale contattando la nostra Redazione via mail: info@lavocedelnordest.it o sms/whatsapp/telegram/messenger al Tel. 349/240 66 14.

***

Si Ringraziano per la preziosa collaborazione in questi anni:

Ervino Filippi Gilli – Liliana Cerqueni – Vittorio Zottin – Renato Cerutti – Mario

Pernechele – Raffaele Bonaccorso – Stefano big Taufer – GianAngelo Pistoia

Alessandro Bettega – Daniele Dalla Valle – Luigi Ceccon – Associazioni del Territorio

Amici, Lettori, Sponsor e Collaboratori di Oggi e di Ieri…

Un Ringraziamento particolare alla Provincia Autonoma di Trento,

alla Comunità di Primiero, ai Comuni e agli Enti del territorio

***

«Il Cuore ha le sue ragioni,

che la Ragione non conosce…»

(Blaise Pascal, Les pensées, Pensieri, 1670)