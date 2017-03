20ᵃ Bike Transalp, dal 16 al 22 luglio a Trento arrivo di tappa

Print This Post

La Bike Transalp, di scena con la ventesima edizione dal 16 al 22 luglio, è ogni anno più “azzurra”

Trento – Il tragitto, è vero, partirà da Mayrhofen in Austria, ma subito dopo toccherà l’Alto Adige, con stop itineranti a Bressanone, San Vigilio, Santa Cristina e Caldaro, e svolgendo il proprio rush finale proprio in Trentino, fra Trento, il cui arrivo di tappa del 20 luglio verrà allestito dalla sapiente regia dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, ripartendo alla volta di Lavarone e terminando sulle sponde lacustri del Lago di Garda, a Riva del Garda (Tn).

Ai nastri di partenza ci sarà anche la nonesa Lorenza Menapace, una delle atlete più preparate del challenge estremo dedicato alle ruote grasse, pronta a gareggiare in squadra con una ragazza giovanissima, il cui nome non è ancora stato svelato, magari dispensandole preziosi consigli per chi s’avvia ad intraprendere una dirompente carriera sulle ruote grasse.

Il dislivello totale della manifestazione sarà di ben 18.000 metri, con un chilometraggio complessivo di circa 550 km. Lo “step 5” del 20 luglio sarà uno dei più suggestivi, con l’arrivo nella città del Tridentum da sempre considerato come uno dei più avvincenti e ricchi di fascino. Durante il corso del tragitto con start a Caldaro (BZ) i concorrenti potranno godersi una ricca varietà naturalistica ed un paesaggio selvaggio, fra le molteplici strade forestali, single track e sentieri sui quali le coppie della mountain bike macineranno oltre 2600 metri di dislivello.

La tappa sarà palpitante e mediamente impegnativa, con la finish line tagliata in pieno centro a Trento e la possibilità, diversamente dagli altri arrivi di tappa, di gustarsi un bel caffè e fare sosta a qualche bar in pieno centro storico.

La città trentina emana in ogni angolo una narrazione millenaria, dalla storica Piazza Duomo, alle università all’avanguardia sino ai centri di ricerca, “cardini” su cui si posa la nazione tricolore. Una zona unica al mondo, nei dintorni della quale respirano gli scenari montani del Monte Bondone, rilievo poco distante da Trento e capace di offrire sensazionali opportunità di godersi una vacanza sulla neve o gli imponenti scenari verdi d’estate, venendo da molti considerato una autentica “palestra all’aria aperta”.

La terza cornice che l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è in grado di offrire è proprio quest’ultima, la valle ove Trento si specchia, con una dozzina di laghetti incantati, vini e vigneti dai sapori e dalle gradazioni uniche, villaggi ricchi di cultura e tradizione, e castelli medievali.

La Valle dei Laghi è tutto ciò che uno sportivo desidera, una zona in cui si possono esaltare sia le mountain bike sia le biciclette da strada, come dimostra la crono di Cavedine del 7 luglio, disciplina che proprio in Valle dei Laghi ha una delle proprie massime espressioni, grazie soprattutto al trittico di appuntamenti dal 7 al 9 luglio sfornato dalle iniziative ciclistiche de “La Leggendaria Charly Gaul – UCI Gran Fondo World Series”, completato anche da “La Moserissima” dell’8 luglio, sempre a firma APT Trento.

Tappe 20.a Bike Transalp

16 luglio: Mayrhofen – Bressanone

17 luglio: Bressanone – San Vigilio

18 luglio: S. Vigilio – Santa Cristina

19 luglio: Santa Cristina – Caldaro

20 luglio: Caldaro – TRENTO

21 luglio: TRENTO – Lavarone

22 luglio: Lavarone – Riva del Garda