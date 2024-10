2° Trentino Rally, chiuse le iscrizioni: 106 equipaggi al via dal 18 al 20 ottobre

Sono 106 i piloti che venerdì prossimo si presenteranno a Mori per le verifiche tecniche e sportive del «Trentino Rally», la cui seconda edizione chiuderà la stagione del Crz di quarta zona

Mori – I percorsi proposti dagli organizzatori, la Scuderia Trentina e l’Aci di Trento, hanno attirato anche questa volta un numero decisamente alto di piloti, desiderosi di mettersi alla prova in una delle ultime gare del 2024. Scorrendo i nomi, notiamo subito quello di Pietro De Tisi in coppia con Alessio Angeli su Skoda Fabia Rs, secondi lo scorso anno a 14 secondi da Edoardo De Antoni e Martina Musiari, che entrano quindi di diritto nel novero dei favoriti, così come Paolo Oriella e Sandra Tommasini su Skoda Fabia Rs, terzi nel 2023. Chiunque voglia vincere questa gara dovrà comunque fare i conti con lo specialista trentino Alessandro Zanolli, già vincitore del «Paganella Rally», in gara con Denis Pozzo sempre su Skoda Fabia Rs.

Nel gruppo RC4N occhi puntati su Fabio Farina e Laura Leoni su Peugeot 208 (RC4N), così come su Mirko Pontalti e Michele Leonardi sempre su Peugeot 208, ottavi e noni assoluti nella prima edizione. Non mancano i nomi noti della salita, primo fra tutti Christian Merli insieme a Massimo Furlini su Skoda Fabia Rs, ma anche Antonino Migliuolo e Elena Giovenale sulla stessa vettura, Thomas Pichler e Matteo Zaramella, Rino Lunelli e Thomas Pedrini su Bmw Mini Cooper S. In tutto si tratta di 25 vetture del gruppo RC2N, 5 del gruppo RC3N, 37 del gruppo RC4N, 38 del gruppo RC5N ed una del gruppo RC6N.

Il programma del weekend

Si inizia giovedì con la consegna dei road book. Si prosegue venerdì, con le verifiche allo stadio e in piazza Malfatti. C’è tempo anche sabato mattina per presentare la documentazione e ritirare il proprio numero di gara e soprattutto per le due sessioni di shakedown.

Alle 16.31 la gara prende il via, proponendo quattro prove speciali, quella di Ronzo Chienis, lunga 9,15 chilometri, che viene percorsa dai concorrenti a partire dalle ore 17.13 e nuovamente dalle 20.26 e quella di Lenzima, lunga 2,86 chilometri, in programma alle ore 17.52 e alle 21.05 in seconda battuta. Domenica si riparte alle ore 9 per affrontare altre quattro prove speciali e alle 16.30 Piazza Cal di Ponte a Mori accoglie i primi arrivi.