2 giugno, centrodestra in piazza a Roma

nonostante gli organizzatori invitassero alla distanza. All’arrivo in piazza di Matteo Salvini in tanti si sono stretti a lui, quasi tutti con mascherina, per un selfie. Il leader della Lega non si è sottratto, sorridente con tutti.

E’ partito da piazza del Popolo in direzione via del Corso la manifestazione del centrodestra che da flashmob si è trasformato in corteo. In testa al serpentone i tre leader seguiti da centinaia di persone e un

In piazza anche gente comune

“Vogliamo raccogliere le proposte degli italiani dimenticati e che vogliono rialzarsi e portarle nel Palazzo”, ha detto Salvini mentre alcuni dei manifestanti mandavano a quel paese il premier Conte (“Conte-Conte vaff…”, è lo slogan). Che poi si è trasformato in ‘libertà-libertà, ‘elezioni-elezioni’, lasciando infine posto all’inno di Mameli, principale colonna sonora della giornata. Per il leader della Lega sponda sono le parole di Mattarella: “Siamo qua per risolvere i problemi, non per protestare, ma per proporre soluzioni. Speriamo che in parlamento Pd e Cinque stelle ascoltino nei fatti l’appello del presidente della Repubblica”.

Per Giorgia Meloni è chiaro che i problemi della gente non possono essere risolti da questo esecutivo: dopo avere superato la crisi sanitaria servirà “un governo che non scenda a compromessi, che possa durare cinque anni, che faccia quello di cui ha bisogno questa nazione”. Italia che “non ha bisogno di bonus monopattino, delle modifiche dei consigli di amministrazione, e delle consulenze milionarie per il ministero dello Sviluppo economico” attacca, riferendosi “alle cose inserite nel Decreto rilancio che rischia di non rilanciare niente”.

Il vicepresidente di Fi, Tajani assicura: “Noi abbiamo una serie di proposte. Per utilizzare i fondi europei occorre fare molte riforme a cominciare da quella del fisco, della burocrazia, della sanità, della giustizia civile che con la sua lentezza provoca fino al 2% del Pil. Questo è lo spirito con cui noi di Forza Italia vogliamo dare una testimonianza qui a Piazza del Popolo. Nessun intento divisivo”.