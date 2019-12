1969 – 2019 “Un pieno di emozioni” a Mezzano: compie 50 anni la Stazione di servizio della famiglia Zugliani

Giornata di festa lunedì 23 dicembre, per la comunità di Mezzano nel Primiero, ricordando quello storico giorno della famiglia Zugliani. In queste settimane cambio di gestione locale, anche per la stazione di servizio Esso a Primiero. Servizi di grande importanza per le Valli

Mezzano (Trento) – Mezzano festeggia lunedì 23 dicembre i primi 50 anni della stazione di servizio della famiglia Zugliani, in località Salgetti. Una lunga storia di vita, di coraggio e di imprenditori della zona, iniziata con non pochi sacrifici, nel lontano 1969, a soli tre anni dall’alluvione del ’66.

“Era il 23 Dicembre 1969 – ricordano il titolare Eugenio Zugliani con la moglie Cristina – quando mamma Maria con l’aiuto di papà Donato decise di aprire una stazione di servizio per crearsi una sua attività lavorativa al fine di mantenere la numerosa famiglia”.

La ricostruzione dopo l’alluvione del 1966

Erano anni non facili per l’intera vallata che usciva dall’alluvione del 4 novembre 1966 ma che guardava al futuro con la speranza della ricostruzione.

“I primi tempi – conferma Eugenio con emozione – furono caratterizzati da non poche difficoltà, quali i lunghi inverni rigidi passati in una baracca di ‘lamiera’ utilizzata come ufficio. L’inconfondibile odore di benzina e la neve abbondante.

Solo in un secondo momento, la struttura venne sostituita da una costruzione in muratura. Ricordo gli interminabili orari di servizio dalle 7 alle 21 imposti dalle società petrolifere che esigevano la presenza del gestore durante tutto l’arco della giornata dal momento che le colonnine self-service non esistevano ancora.

Non posso dimenticare gli esigui margini di guadagno concessi dalle multinazionali, ma soprattutto la spiazzante crisi energetica degli anni ’70 con le misure imposte dallo Stato per far fronte allo scarso approvvigionamento di petrolio concesso alle nazioni importatrici dalle nazioni esportatrici.

In molti ricordano molto bene anche lo stop delle auto la domenica e la circolazione a targhe alterne. Azioni che misero a dura prova l’attività di mia madre che allora dipendeva completamente dalla vendita di carburante”.

Il passaggio di consegne in famiglia

“Verso la fine degli anni ’80, al termine del servizio militare – continua Eugenio -, mamma Maria mi cedette l’attività. Era il momento di investire nell’area di servizio per rimanere al passo con i tempi. Così la decisione di installare in un primo momento il tunnel di autolavaggio e in un secondo tempo, a cavallo del nuovo millennio, è arrivata la ristrutturazione completa dell’impianto.

Sono passati incredibilmente più di vent’anni con non poche difficoltà, ma grazie al sostegno di tutti – conclude Eugenio – abbiamo fatto e continuiamo ancora oggi a fare molta strada insieme.

Grazie a tutti di cuore a tutti per la preziosa collaborazione e Buone festività…”