1967-2017, Convegno 50 anni dei Parchi naturali trentini venerdì a Primiero e alle 18 in Auditorium l’assessore Gilmozzi presenta la “variante Busa bella” di Rolle

Si svolgerà, venerdì 27 ottobre a partire dalle ore 14.30, presso la “Sala Negrelli” della Comunità di Primiero, il Convegno dal titolo: “Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino: una storia di conservazione, conoscenza e sviluppo sostenibile”. In serata l’atteso incontro con l’assessore provinciale per la nuova strada di Rolle

Primiero (Trento) – Il Convegno vuole essere un momento di riflessione, a partire dalla storia dell’istituzione Parco, per approfondire le linee di sviluppo del Parco, a cinquant’anni dall’approvazione del primo Piano Urbanistico provinciale, all’interno del quale vennero istituiti i Parchi naturali che avrebbero trovato piena operatività nel 1988.

“Lo strumento di pianificazione urbanistica della Provincia – sottolinea il Presidente del Parco, Silvio Grisotto” – vedeva nei Parchi naturali i soggetti fondamentali per un‘azione nel campo della conservazione della natura e di uno sviluppo equilibrato. Questo Convegno sarà sicuramente un’occasione per approfondire l’azione del Parco nella sua dimensione di strumento di tutela del territorio, ma anche di attore importante nel campo delle politiche di sviluppo sostenibile. Attraverso la testimonianza diretta di alcuni dei principali protagonisti, sul piano istituzionale e tecnico, avremo modo di conoscere da vicino l’esperienza e l’azione svolta, in questi decenni, sul territorio di Primiero, Fiemme e Fassa.“

I Parchi naturali trentini, individuati cartograficamente nel 1967 all’interno della pianificazione provinciale possono essere considerati, sotto il profilo puramente urbanistico, i primi Parchi regionali/provinciali creati in Italia, precedenti quindi a quelli istituiti da altre Regioni a partire dagli anni Settanta

In questi cinquant’anni i Parchi naturali hanno svolto una funzione molto importante anche per promuovere, nella comunità trentina, consapevolezza e attenzione sui temi ambientali. In questi decenni il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha rappresentato e rappresenta oggi un esempio di politiche integrate e di “buone pratiche”.

La ricerca, la conservazione, la pianificazione, l’educazione e la comunicazione ambientale sono alcuni dei più significativi capitoli di questo lungo racconto, che questo Convegno vuole evidenziare da un punto di vista storico, ma anche di prospettiva.

Il programma del Convegno

ore 14.30 – Saluti

Roberto Pradel, Presidente della Comunità di Primiero

Silvio Grisotto, Presidente dell’Ente Parco

ore 15 – L’azione dei Parchi naturali in Trentino

Claudio Ferrari, Dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile

e Aree Protette

ore 15.30 – Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Il racconto dei protagonisti

Introduce e coordina Vittorio Ducoli, direttore del Parco

Intervengono: Marco Depaoli, Sergio Bancher, Pierantonio Cordella, Giacobbe Zortea, Ettore Sartori, Luigi Casanova

ore 17 – Le prospettive

Silvio Grisotto, Presidente del Parco

Mauro Gilmozzi, Assessore all’Ambiente della Provincia autonoma di Trento

Venerdì 27 ottobre 2017 – ore 18 Auditorium viale Piave – Transacqua – Primiero San Martino di Castrozza

Incontro con l’Assessore alle infrastrutture e ambiente della Provincia autonoma di Trento, Mauro Gilmozzi. Illustrazione della soluzione vincitrice del bando di gara indetto in ottemperanza al Protocollo di Intesa dell’11 aprile 2015. Interverranno: Ing. Carlo Benigni su descrizione problematica e soluzioni progettuali, Arch. Gianfranco Zolin in merito a sicurezza, paesaggio e ambiente sulla strada di Passo Rolle. Saranno presenti gli altri membri della Commissione che ha valutato le diverse soluzioni e i dirigenti del Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia autonoma di Trento.