100 chilometri in bici su una sola ruota: continuano in Trentino le avventure di Simone Temperato

Ancora un’altra incredibile impresa del funambolo ciclista Simone Temperato che sabato 2 giugno scorso è riuscito a portare a termine un nuovo record nel suo singolare modo di pedalare in bicicletta

NordEst – Con la sua mountain bike priva di ruota e forcella ha percorso la pista ciclabile della Valsugana partendo da Primolano fino ad arrivare a Caldonazzo e ritorno, un totale di 100.1 km in costante equilibrio sfidando per un tratto anche un violento acquazzone che si è abbattuto negli ultimi chilometri prima dell’arrivo.

Una dura prova basata su molto equilibrio e resistenza, qualità queste che il ciclista bassanese sembrano proprio non mancare. Anche questo record dunque si va ad aggiungere alla lunga lista di imprese fatte da questo bizzarro atleta in Trentino e specialmente in Valsugana e nel vicino Primiero Vanoi, ultima fra tutte quella di un anno fa sulla dura salita del Menador fatta tutta con una bici senza anche il manubrio.

“Magico Tempe” ora si sta preparando per una prova contro il tempo, un nuovo record dell’ora in impennata che tenterà di fare fra qualche mese nel velodromo, ma prima ci ha assicurato che ritornerà in Trentino per affrontare una famosa salita in un modo alquanto singolare.