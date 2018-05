1° maggio di festa: consegnate le Stelle al merito del Lavoro

Print This Post

Otto i lavoratori della provincia di Trento premiati, a cui si aggiungono dieci dipendenti della provincia di Bolzano.

Dal presidente della provincia di Trento Ugo Rossi è andato ai premiati il ringraziamento, a nome di tutta la comunità

Trento – Alla cerimonia è intervenuto in apertura Pasquale Antonio Gioffrè Commissario del Governo per la Provincia di Trento, che ha richiamato i principi costituzionali che presidiano il tema del lavoro e i diritti ad esso connessi, il rispetto dei quali consente di misurare lo stato di salute della nostra democrazia. “Il nostro paese – ha aggiunto – ha gli strumenti per avviare un nuovo ciclo di sviluppo, a cui tutti sono chiamati a dare il loro contributo”.

Alla cerimonia sono intervenuti inoltre Lorenzo Andreatta, sindaco di Trento, che ha parlato di lavoro come di riconoscimento primario della dignità della persona e Roberto Bizzo, presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, che nel suo intervento ha richiamato l’importanza degli investimenti in ricerca e formazione duale, riconoscendo al Trentino il ruolo di apripista che spesso ha rivestito in questi ambiti.

Rocco Renzo, console regionale dei Maestri del Lavoro, ha ricordato come anche nella terza età sia molto grande il contributo di chi ha accumulato una vasta esperienza nel corso della sua vita lavorativa, in termini di esempio ma anche di trasmissione delle competenze.

I lavoratori premiati:

– Franco BISINELLA, quadro Iveco Defence Vehicles SpA, Bolzano

39 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Alessandro BUOSI, quadro Amnu SpA di Pergine Valsugana

30 anni servizio – settore servizi TRENTINO

– Anita DAPOR, quadro Fercam SpA, Bolzano

37 anni servizio, settore servizi ALTO ADIGE

– Oliviero FAURI, impiegato in pensione Telecom Italia SpA – TAA

38 anni servizio – settore servizi ALTO ADIGE

– Erwin FEDERER, impiegato KAAN snc, Cornedo

35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Romano FELICETTI, dirigente Novartis Farma SpA di Origgio (Va)

34 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Luigi FELLER, operaio Filippi & Gardumi snc di Trento

39 anni servizio – settore artigianato TRENTINO

– Fiorenzo FRANCESCHI, impiegato in pensione Schenk Italia SpA di Ora (Bz)

41 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Armando NARDELLI, impiegato Segata SpA di Trento

48 anni servizio – settore indistria TRENTINO

– Giuseppe Matteo PRENCIPE, impiegato ristorante da Pino di S. Michele a/A

36 anni servizio – settore commercio TRENTINO

– Reinhard Anselmo SENONER, impiegato Hofer Group Srl, Santa Cristina Val Gardena

35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Marlene SILLER, impiegato Birra Forst SpA, Lagundo

35 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Giuseppe SIMEONI, dirigente Eurobeton Srl, Salorno

35 anni servizio – settore ind.-edil. ALTO ADIGE

– Meinrad STECKHOLZER, operaio in pensione Leitner SpA, Vipiteno

41 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Giorgio TOMASI, impiegato in pensione G.A. Operations SpA di Mattarello

43 anni servizio – settore industria TRENTINO

– Giuliana VILLOTTI, impiegata in pensione Activa Società Cooperativa di Trento

35 anni servizio – settore servizi TRENTINO.

– Peter WIESER, impiegato ex operaio Prinoth SpA, Vipiteno

33 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

– Antonella ZUCCALI, impiegato Iveco Defence Vehicles SpA, Bolzano

28 anni servizio – settore industria ALTO ADIGE

