​Nordest, Bimbo scivola nel canalone sul monte Cornetto: soccorso dall’elicottero trentino

Nordest - Elisoccorso trentino mobilitato domenica pomeriggio nel Vicentino per un bambino di 7 anni di Costabissara, scivolato in un canalone durante la discesa dal monte Cornetto, rimasto ferito.

Attorno alle 14 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dal 118; una squadra ha dato le indicazioni per individuare velocemente il luogo dell’incidente all’equipaggio dell’elisoccorso di Trento, per poi dirigersi sul posto assieme ai soccorritori di Recoaro – Valdagno per supporto alle operazioni.

Il bambino, ruzzolato per alcune decine di metri, era stato nel frattempo raggiunto dal papà e portato fino al Sentiero del Re, dove sono stati sbarcati tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, che hanno subito prestato le prime cure al bimbo, per poi imbarellarlo e recuperarlo con un verricello. Imbarcato assieme al padre, il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Trento.